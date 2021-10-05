В Калужской области прогнозируют ночные заморозки с 6 по 8 октября
В ближайшие ночи в Калужской области ожидаются заморозки. Об этом во вторник, 5 октября, предупредили в Калужском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По информации метеорологов, в ночь на 6 октября на территории региона похолодает до -1 градуса. Днем будет около +14.
В ночь на 7 октября в Калуге и области ожидается до 5 градусов мороза. Днем – около +13.
Также до -5 похолодает в ночь на 8 октября. Днем в этот день - +13 градусов.
Существенных осадков в эти дни не ожидается.
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