В Калужской области прогнозируют ночные заморозки с 6 по 8 октября

В ближайшие ночи в Калужской области ожидаются заморозки. Об этом во вторник, 5 октября, предупредили в Калужском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации метеорологов, в ночь на 6 октября на территории региона похолодает до -1 градуса. Днем будет около +14.

В ночь на 7 октября в Калуге и области ожидается до 5 градусов мороза. Днем – около +13.

Также до -5 похолодает в ночь на 8 октября. Днем в этот день - +13 градусов.

Существенных осадков в эти дни не ожидается.