МЧС предупреждает об усилении ветра в Калужской области до 17 м/с 12 апреля
В понедельник, 12 апреля, в Калужской области ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 12-17 м/с. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
- При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находится в помещениях, - отмечают спасатели. - Уберите с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
Воздух в Калуге в понедельник прогреется до +14. А во вторник синоптики прогнозируют до +23.
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