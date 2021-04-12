МЧС предупреждает об усилении ветра в Калужской области до 17 м/с 12 апреля

В понедельник, 12 апреля, в Калужской области ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 12-17 м/с. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

- При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находится в помещениях, - отмечают спасатели. - Уберите с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Воздух в Калуге в понедельник прогреется до +14. А во вторник синоптики прогнозируют до +23.