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В Калужской области в День космонавтики прогнозируют теплую пасмурную погоду

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.04.2021 06:11 1 802
В Калужской области в День космонавтики прогнозируют теплую пасмурную погоду

Утром в понедельник, 12 апреля, температура воздуха в Калужской области составит около +8 градусов. Осадков не ожидается.

Днем воздух прогреется до +13, но небо затянет тучами. Порывы ветра – до 4 м/с. Влажность – около 60%.

Вечером – около +10.

По народным приметам, если 12 апреля расцвели одуванчики - лето будет коротким. На ольхе еще нет листвы, а на березе уже есть - засушливым. Если птицы вьют гнезда на южной стороне - к прохладным летним месяцам. Дикие гуси летят высоко - к дождливой весне и лету.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.04.2021 06:11 1 802
Тэги: погода
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