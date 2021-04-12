В Калужской области в День космонавтики прогнозируют теплую пасмурную погоду

Утром в понедельник, 12 апреля, температура воздуха в Калужской области составит около +8 градусов. Осадков не ожидается.

Днем воздух прогреется до +13, но небо затянет тучами. Порывы ветра – до 4 м/с. Влажность – около 60%.

Вечером – около +10.

По народным приметам, если 12 апреля расцвели одуванчики - лето будет коротким. На ольхе еще нет листвы, а на березе уже есть - засушливым. Если птицы вьют гнезда на южной стороне - к прохладным летним месяцам. Дикие гуси летят высоко - к дождливой весне и лету.