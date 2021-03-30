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В лесах Калужской области пробились первые подснежники
В Калужской области к концу марта наконец-то началось потепление. Природа быстро отреагировала на изменение температуры. В Калуге на кустах и деревьях набухают почки, а в лесах появились первые подснежники.
Фото из Людиновского района опубликовало министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
Первые подснежники в калужских лесах в 2021 году.
Как мы ранее рассказывали, 30 марта в Калуге Ока очистилась ото льда.
Ближайшие дни в Калужской области обещают быть теплыми. Днем температура воздуха будет приближаться к +10. Но вероятны дожди.
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