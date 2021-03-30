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В Калуге лед сошел с Оки
На выходных в черте Калуги начался ледоход на Оке, а ко вторнику, 30 марта, водная гладь полностью очистилась.
Фото реки, сделанные 29 марта, выложил в соцсетях Владимир Крылов.
Ока в Калуге 29 марта 2021 года.
Ближайшие дни в Калужской области обещают быть теплыми. Днем температура воздуха будет приближаться к +10. Небольшое похолодание возможно на выходных, когда по ночам температура будет падать ниже нуля. Вечером 30 марта синоптики прогнозируют дождь.
Напомним, на выходных на Оке в Калуге рыбак уплыл на льдине, его спасли сотрудники МЧС.
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