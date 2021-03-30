В Калуге лед сошел с Оки

На выходных в черте Калуги начался ледоход на Оке, а ко вторнику, 30 марта, водная гладь полностью очистилась.

Фото реки, сделанные 29 марта, выложил в соцсетях Владимир Крылов.

Ока в Калуге 29 марта 2021 года.

Ближайшие дни в Калужской области обещают быть теплыми. Днем температура воздуха будет приближаться к +10. Небольшое похолодание возможно на выходных, когда по ночам температура будет падать ниже нуля. Вечером 30 марта синоптики прогнозируют дождь.

Напомним, на выходных на Оке в Калуге рыбак уплыл на льдине, его спасли сотрудники МЧС.