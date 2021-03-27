В Калуге сотрудники МЧС спасли рыбака с льдины в Оке

Около 20:00 в субботу, 27 марта, в Калуге в районе улицы Салтыкова-Щедрина сотрудники МЧС спасли рыбака.

Мужчина застрял на льдине посреди реки и не мог самостоятельно выбраться на берег.

Кадры с видео МЧС.

Спасатели на лодке отправились ему помогать и вернули человека на сушу.

- С потеплением начинает подмывать нижний слой льда, поэтому, даже если сверху на ледяном покрытии нет видимых изменений, следует остерегаться выхода на лед, - напоминают в ГУ МЧС по Калужской области.