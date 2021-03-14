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МЧС предупреждает о метели, гололеде и гололедице в Калужской области 14 марта
В первой половине дня в воскресенье, 14 марта, в Калужской области ожидается метель, гололед, гололедица и налипание мокрого снега. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.
Калужан просят не покидать дома без крайней необходимости.
- При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны! – говорится в сообщении спасателей. - При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.
Водителям в МЧС напоминают, что из-за голодедицы увеличивается тормозной путь. Автомобилистов просят снизить скорость.
В ближайшие дни в Калуге ожидается плюсовая температура, но морозы еще вернутся.
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