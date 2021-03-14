В Калужской области прогнозируют короткое потепление

В воскресенье, 14 марта, температура воздуха в Калужской области повысится до +2.

В течение всего дня будет пасмурно, местами – дождь.

Влажность воздуха составит 90%. Порывы южного ветра – до 7 м/с.

После выходных в Калуге сохранится такая же погода, но к пятнице обещают очередную волну холода. Ночью – до -8, днем – в районе -2 градусов.

Народные приметы на 14 марта:

Пасмурная погода в этот день - лето будет сырое. Снег - к урожаю грибов осенью. Метель - к поздней весне и неурожаю. Грачи прилетели до этого дня - лето будет мокрое. Считалось, что южный ветер в этот день - к дождливому лету.