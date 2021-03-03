В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду без осадков

Утром в среду, 3 марта, в Калужской области температура воздуха составит около -2 градусов, местами будет выглядывать солнце.

Днем и вечером синоптики прогнозируют небольшую плюсовую температуру, пасмурно, но без осадков. Порывы ветра достигнут скорости в 6 м/с.

В ближайшие дни в Калуге ожидается похолодание. Возможен снег. На выходных температура воздуха по ночам будет опускаться до -10. Но через неделю должно потеплеть до +6.

Народные приметы на 3 марта:

Если кукушки часто кукуют в этот день, то скоро наступит теплая пора. А вот если сосульки свисают с крыш — зима затянется еще надолго, а лед на реках продержится некоторое время. Густой туман 3 марта предвещает дождливое и прохладное лето.