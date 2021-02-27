Калужскую область на выходных ждет плюсовая температура

В субботу, 27 февраля, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Утром температура воздуха составит около нуля градусов. Днем потеплеет до +2.

Днем существенных осадков в Калуге не ожидается. Влажность воздуха составит 90%. Порывы ветра – до 6 м/с.

К вечеру возможен небольшой снег. Осадки в течение всего дня ожидаются и в воскресенье.