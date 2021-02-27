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Калужскую область на выходных ждет плюсовая температура
В субботу, 27 февраля, в Калужской области ожидается пасмурная погода.
Утром температура воздуха составит около нуля градусов. Днем потеплеет до +2.
Днем существенных осадков в Калуге не ожидается. Влажность воздуха составит 90%. Порывы ветра – до 6 м/с.
К вечеру возможен небольшой снег. Осадки в течение всего дня ожидаются и в воскресенье.
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