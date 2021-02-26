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В Калужской области потеплеет до +5
В пятницу, 26 февраля, в Калужской области продолжится потепление.
Утром синоптики прогнозируют около +3 градусов, пасмурно, без осадков.
Днем местами потеплеет до +5 градусов. Влажность – около 90%, порывы ветра – до 7 м/с. Существенных осадков не ожидается.
Вечером также ожидается около +3 градусов.
На выходных, 27 и 28 февраля, температура воздуха в Калуге будет находиться в районе нуля. Возможны мокрый снег и дождь. Такая же погода сохранится и в первые дни марта.
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