В Калужской области потеплеет до +5

В пятницу, 26 февраля, в Калужской области продолжится потепление.

Утром синоптики прогнозируют около +3 градусов, пасмурно, без осадков.

Днем местами потеплеет до +5 градусов. Влажность – около 90%, порывы ветра – до 7 м/с. Существенных осадков не ожидается.

Вечером также ожидается около +3 градусов.

На выходных, 27 и 28 февраля, температура воздуха в Калуге будет находиться в районе нуля. Возможны мокрый снег и дождь. Такая же погода сохранится и в первые дни марта.