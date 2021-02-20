Калужскую область ждет потепление

Утром в субботу, 20 февраля, в Калужской области ожидается около 15 градусов мороза, без осадков.

Днем будет пасмурно, возможен небольшой снег, температура воздуха – в районе -14 градусов.

К вечеру потеплеет до -10, ожидается небольшой снег.

Потепление продолжится и в воскресенье. Столбики термометров поднимутся до -5. При этом высока вероятность снегопада.

В понедельник и вторник вновь похолодает до -15. А очередная волна тепла ожидается через неделю, когда температура воздуха впервые за долгое время станет плюсовой.