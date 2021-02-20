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Калужскую область ждет потепление
Утром в субботу, 20 февраля, в Калужской области ожидается около 15 градусов мороза, без осадков.
Днем будет пасмурно, возможен небольшой снег, температура воздуха – в районе -14 градусов.
К вечеру потеплеет до -10, ожидается небольшой снег.
Потепление продолжится и в воскресенье. Столбики термометров поднимутся до -5. При этом высока вероятность снегопада.
В понедельник и вторник вновь похолодает до -15. А очередная волна тепла ожидается через неделю, когда температура воздуха впервые за долгое время станет плюсовой.
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