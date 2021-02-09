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В Калужской области прогнозируют снегопады 9 февраля
Утром во вторник, 9 февраля, в Калужской области прогнозируют около 18 градусов мороза. Будет пасмурно, влажность воздуха – в районе 80%.
Днем немного потеплеет – до -13. При этом будет повышаться влажность и расти скорость порывов ветра. На территории всего региона возможны снегопады.
Вечером также будет идти снег. Температура воздуха – в районе -15 градусов.
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