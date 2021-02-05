Сильный снегопад обрушился на Калугу

Вечером в четверг, 4 февраля, в Калуге начался сильный снегопад.

Метель продолжится и в ночь на 5 февраля.

На дорогах наблюдается гололедица. ГУ МЧС по Калужской области рекомендует не выходить на улицу без лишней необходимости.

В пятницу, 5 февраля, по прогнозу синоптиков, в нашем регионе ожидается похолодание. Температура воздуха опустится до -10.