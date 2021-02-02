В Калужской области температура воздуха опустится до -12 градусов

Утром во вторник, 2 февраля, в Калужской области ожидается около -10 градусов. Облачно с прояснениями, влажность воздуха – 88%. Небольшой ветер.

Днем синоптики прогнозируют -7 градусов.

К вечеру немного усилится ветер, начнет холодать. Температура воздуха опустится до -12 градусов.

В течение всего дня существеных осадков в Калуге не ожидается.