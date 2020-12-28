МЧС предупреждает о гололедице и сильном ветре в Калужской области 29 декабря
Во вторник, 29 декабря, в Калужской области ожидается усиление ветра. Порывы ветра будут достигать 12-17 м/с, предупреждает региональное ГУ МЧС. Возможны гололед и гололедица.
Спасатели просят жителей Калужской области не покидать дома без лишней необходимости.
- При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила, - говорится в сообщении МЧС. - Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.
Водителям напоминают, что из-за скользких дорог увеличилась длина тормозного пути. Автомобилистов просят снизить скорость передвижения.
Напомним, во вторник в Калуге еще будет морозно, а потом начнется резкое потепление.
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