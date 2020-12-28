В Калужской области прогнозируют резкое потепление на Новый год

В понедельник, 28 декабря, в Калужской области температура воздуха опустится до -8 градусов. Будет пасмурно, местами возможен небольшой снег. Порывы ветра – до 5 м/с, влажность – 88%.

Во вторник, 29 декабря, синоптики прогнозируют в Калуге около -6 градусов и снег.

А вот в среду, 30 декабря, начнется потепление. В прогнозе на этот день +2 градуса, дождь, мокрый снег.

Такая же погода ожидается в Калужской области и 31 декабря 2020 года: +3 градуса, пасмурно, дождь.

Тем временем

Всю новогоднюю ночь на Калуге будут ездить бесплатные автобусы и троллейбусы. Подробности.