В Калужской области прогнозируют сильные снегопады
В последнюю пятницу 2020 года, 25 декабря, в Калужской области ожидается снежная погода.
По прогнозам синоптиков, сильный снег будет идти утром и днем.
Осадки возможны и вечером, но во всех районах.
Температура воздуха составит от -3 до +1 градуса. Влажность – 92%. Порывы ветра – до 7 м/с.
На выходных прогнозируются небольшие осадки и легкий мороз.
Ранее, напомним, в МЧС рекомендовали 25 декабря стараться не выходить из дома.
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