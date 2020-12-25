В Калужской области прогнозируют сильные снегопады

В последнюю пятницу 2020 года, 25 декабря, в Калужской области ожидается снежная погода.

По прогнозам синоптиков, сильный снег будет идти утром и днем.

Осадки возможны и вечером, но во всех районах.

Температура воздуха составит от -3 до +1 градуса. Влажность – 92%. Порывы ветра – до 7 м/с.

На выходных прогнозируются небольшие осадки и легкий мороз.

Ранее, напомним, в МЧС рекомендовали 25 декабря стараться не выходить из дома.