МЧС предупреждает о сильном снегопаде, ветре и гололедице в Калужской области 25 декабря

В пятницу, 25 декабря, в Калужской области ожидается сильный снегопад, предупреждают в региональном ГУ МЧС. Возможно налипание мокрого снега на провода, гололед и гололедица. Порывы юго-восточного ветра усилятся до 12-17 м/с. Температура воздуха – от -2 до +1 градуса.

- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома, - говорится в обращении спасателей к калужанам. - При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны. При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

В МЧС напоминают автомобилистам, что из-за гололедицы резко увеличилась длина тормозного пути. Водителей просят снизить скорость.