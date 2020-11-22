В Калужской области сильный снегопад прогнозируют в ночь на 23 ноября

В ночь на понедельник, 23 ноября, в Калужской области ожидается сильный снегопад, предупреждают синоптики. Температура воздуха повысится на два-три градуса до нуля, атмосферное давление наоборот начнет снижаться.

Дорожные службы просят водителей планировать поездки с

учетом погодных условий. А пешеходам напоминают, что в темное время суток нужно обозначать себя светоотражающими элементами.

Ранее, напомним, с центральных улиц Калуги вывезли 500 кубометров снега.



Тем временем

В Калужской области загорелась одна из машин, которая посыпала дорогу песком. Подробности.