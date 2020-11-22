За сутки с улиц Калуги вывезли 500 кубометров снега

Утром в воскресенье. 22 ноября, городская управа Калуги сообщила о ходе уборки снега на улицах города. Работы велись в центральной части города. За сутки на свалку в район Доможирово вывезено 500 кубометров снега.

Уборка проводилась на улицах Ленина, Кирова, Маршала Жукова, Воробьевской, Московской, Телевизионной, Генерала Попова, Тульском шоссе, Набережной, площади Старый Торг.

В ходе работ коммунальщики израсходовали 40 тонн пескосоляной смеси и 6 тонн специального реагента.

22 ноября на улицах Калуги работает 81 единица техники и 120 дорожных рабочих.

Уборка снега в Калуге 22 ноября 2020 года.

Напомним, 22 ноября, по данным МЧС, в Калужской области вновь пойдет снег.

А какая обстановка на улицах и тротуарах в вашей части города? Расскажите в комментариях!