МЧС предупреждает о новых снегопадах в Калужской области 22 ноября

В воскресенье, 22 ноября, в Калужской области вновь ожидаются снегопады, сообщает региональное ГУ МЧС. Осадки вероятны днем и вечером, когда понизится атмосферное давление. Порывы ветра будут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха будет находиться в районе -2..+1 градусов.

После выходных температура будет чуть выше нуля, ожидаются осадки.

Напомним, в субботу из-за обильных снегопадов в Калуге начали падать деревья.