МЧС предупреждает о новых снегопадах в Калужской области 22 ноября

В воскресенье, 22 ноября, в Калужской области вновь ожидаются снегопады, сообщает региональное ГУ МЧС. Осадки вероятны днем и вечером, когда понизится атмосферное давление. Порывы ветра будут достигать 12-17 м/с.
Температура воздуха будет находиться в районе -2..+1 градусов.
После выходных температура будет чуть выше нуля, ожидаются осадки.
Напомним, в субботу из-за обильных снегопадов в Калуге начали падать деревья.
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