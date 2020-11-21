В Калуге пять деревьев упали после снегопада

После пятничного снегопада в Калуге зафиксировано падение пяти деревьев, сообщает в субботу, 21 ноября, городская управа.
- Каждый из случаев зафиксирован и отрабатывается компетентными службами, - отметили в администрации.
Там также опубликовали список мест, где упали деревья:
- Работы также велись и на линиях электропередачи вдоль дороги на Силикатный, - пояснили в горуправе. - Здесь оперативно устранили наклонившиеся от тяжести снега на провода ветки высокорослых елей.
Упавшие деревья в Калуге 20-21 ноября 2020 года.
Тем временем
Что творилось на улицах Калуги после первого осеннего снегопада, смотрите в нашем фоторепортаже.