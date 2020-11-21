В Калуге пять деревьев упали после снегопада

После пятничного снегопада в Калуге зафиксировано падение пяти деревьев, сообщает в субботу, 21 ноября, городская управа.

- Каждый из случаев зафиксирован и отрабатывается компетентными службами, - отметили в администрации.

Там также опубликовали список мест, где упали деревья:

ул. Постовалова, д. 8,

ул. Баррикад, д. 159,

пл. Победы, д. 29 - дерево упало на машину,

ул. Степана Разина, д. 64,

ул. Больничная, д.11.

- Работы также велись и на линиях электропередачи вдоль дороги на Силикатный, - пояснили в горуправе. - Здесь оперативно устранили наклонившиеся от тяжести снега на провода ветки высокорослых елей.

Упавшие деревья в Калуге 20-21 ноября 2020 года.

Тем временем

Что творилось на улицах Калуги после первого осеннего снегопада, смотрите в нашем фоторепортаже.