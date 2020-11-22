В Калужской области загорелась машина дорожной службы

Около 9 утра в воскресенье, 22 ноября, на дороге между Сухиничами и поселком Середейский в Сухиничском районе загорелся автомобиль МАЗ, посыпавший дорогу песком. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Спасатели опубликовали фото с места происшествия. Судя по этим кадрам, пожар начался в моторном отсеке. Вероятно, дорожная техника не выдержала интенсивной работы после обильных снегопадов.

Никто из людей не пострадал.

Фото с места пожара в Калужской области 22 ноября 2020 года.

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