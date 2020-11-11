В Калужской области 11 ноября ожидаются заморозки

В среду, 11 ноября, в Калужской области ожидаются заморозки.
Днем температура воздуха в Калуге и районах составит около +2.
К вечеру похолодает до -1.
Осадков в течение дня не ожидается, но будет пасмурно.
Температура воздуха в районе нуля градусов сохранится в Калужской области как минимум на ближайшую неделю. Однако осадки прогнозируются лишь во второй половине месяца.
Тем временем
11 ноября в Калужской области отмечается День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года. По этому поводу сняли клип. Подробности.
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