В Калужской области 11 ноября ожидаются заморозки

В среду, 11 ноября, в Калужской области ожидаются заморозки.

Днем температура воздуха в Калуге и районах составит около +2.

К вечеру похолодает до -1.

Осадков в течение дня не ожидается, но будет пасмурно.

Температура воздуха в районе нуля градусов сохранится в Калужской области как минимум на ближайшую неделю. Однако осадки прогнозируются лишь во второй половине месяца.

Тем временем

11 ноября в Калужской области отмечается День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года. По этому поводу сняли клип. Подробности.