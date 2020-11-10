В Калужской области сняли клип к 540-й годовщине Великого стояния на Угре

С 11 по 14 ноября в Калуге состоится фестиваль «УграФест», посвященный 540-летию Великого стояния на реке Угре.

В преддверии юбилейной даты певица, композитор и общественный деятель Ольга Варвус представила новый клип на песню «Мы стояли на Угре».

Исполнительница песни предстает перед зрителем в образе царицы Софии, которая провожает своего мужа – князя Ивана на войну с войсками ордынского хана Ахмата.

В клипе представлены погони на лошадях, массовые сцены битвы. Герои облачены в костюмы времен Ивана III. Площадкой для съемок послужил монастырь XVI века недалеко от реки Угры.

Финал клипа переносит зрителя в настоящее время. Ольга Варвус появляется на летнем лугу под безоблачным небом, выражая благодарность предкам за мир на нашей земле.

Авторы клипа отмечают, что они не только рассказывают об истории нашей страны, но и напоминают о главных ценностях: семьи, любви, верности, преданности отчизне. В стихах Дмитрия Лика воспевается храбрость воинов, любовь к Родине, а в музыке Ольги Варвус отражена стойкость наших предков перед врагом.

Напомним, в Калужской области с 2017 года 11 ноября празднуется День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года. Эта дата является региональным праздником.