Ноябрь в Калужской области начнется с дождей

Нынешний октябрь станет одним из самых теплых в Калужской области за последние годы.

В субботу, 31 октября, воздух в Калуге прогреется до +8 градусов. Осадков не ожидается, но будет пасмурно.

Ноябрь начнется с дождей. В воскресенье в городе около +5, небольшие осадки.

Примерно такую же погоду обещают и на всю следующую неделю: +4..+8, иногда дожди, пасмурно.

Тем временем

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