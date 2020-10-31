Ноябрь в Калужской области начнется с дождей

Нынешний октябрь станет одним из самых теплых в Калужской области за последние годы.
В субботу, 31 октября, воздух в Калуге прогреется до +8 градусов. Осадков не ожидается, но будет пасмурно.
Ноябрь начнется с дождей. В воскресенье в городе около +5, небольшие осадки.
Примерно такую же погоду обещают и на всю следующую неделю: +4..+8, иногда дожди, пасмурно.
Тем временем
Что говорят калужане через месяц после транспортной революции. Подробности.
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