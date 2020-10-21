В Калуге 21 октября пойдут дожди

В среду, 21 октября, Калугу ожидает пасмурная погода.
Температура воздуха в течение дня будет находиться в районе +2..+4 градусов.
Синоптики прогнозируют небольшие дожди. Местами возможен мокрый снег.
Напомним, 20 октября в Калуге выпал первый снег. Но на земле он долго не пролежал.
Тем временем
Дом сносят – трубы летят: в Калуге ветхую двухэтажку начали рушить, не отключив от коммуникаций. В результате все вокруг залило водой. Подробности.
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