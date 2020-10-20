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Дом сносят – трубы летят: ветхую двухэтажку начали рушить, а от коммуникаций ее не отключили

Екатерина Шевелева , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 20.10.2020 16:50 12 1698

Вечером, 19 октября, в нашу редакцию обратились жители домов по улице Монастырской. Ещё 13 октября начали сносить ветхий двухэтажный дом № 4Б по их улице. При этом прорвало водопроводную трубу. Калужане обращались в разные инстанции, но устранили аварию только 20 октября.

Приехав по указанному адресу, мы поговорили с жителями и постарались выяснить подробности происходящего.

- При демонтаже здания, согласно СНИП, должны соблюдаться правила:  стоять табличка с ответственными за проведение работ, место сноса должно быть огорожено забором. Я 15 лет проработала в строительстве, и знаю, как эти работы должны быть организованы, - говорит Ольга, хозяйка частного дома по ул. Монастырской, 6. - Здание должно быть отключено от коммуникаций до момента начала сноса, и при этом должны быть уведомлены водоканал, служба газа, электросети, «Ростелеком». О сносе здания никто нас не предупредил, место работ не огородили – а тут и люди ходят, и дети гуляют. Это просто опасно.

- Дом 4Б начали сносить утром 13 октября, тогда же прорвало водопроводную трубу, - продолжает рассказ Ольга. - Всю неделю под асфальтовым покрытием в сторону моего дома текла вода. А самое главное, наполовину разрушенный дом начал крениться в сторону моего. Если он сейчас рухнет, меня просто завалит, моего дома не станет. Все эти дни я звонила во все инстанции: дежурному горуправы, в управляющую компанию, в водоканал – никто не отреагировал. 17 октября я вызвала МЧС, они приехали 18 октября утром и огородили место сноса лентой.

- Водоканал приехал и уехал, –  говорит Юрий, житель соседнего дома №4А. – Сказали: «Это не наше, если мы перекроем кран, все дома останутся без воды». Дом начали разбирать – при этом не было ни газовиков, ни связистов, ни электриков, ни водоканала. Оборвали кабель – соседние дома остались без телефона – до сих пор нет связи. Работы велись с нарушением требований СНИП. Хотели газовую трубу, которая идет к соседнему дому, вообще свернуть и начать сносить дом с другой стороны, но я их прогнал. Когда выезжали, вывернули с корнем дерево. Пока я был на работе, они тут все уже сломали, порвали трубу водопроводную, телефонный кабель, все-таки свернули газовую трубу и ушли. И неделю все это так и стояло – вода лилась, никому ничего не надо было.

Дом на улице Монастырской в Калуге.

В тот момент, когда мы подъехали к дому 4Б, на месте аварии находились рабочие, которые перекрывали водопроводную трубу. За ходом работ наблюдал представитель управляющей компании.

- Почему сносят дом, не отключив коммуникации – это вопрос не ко мне, а к водоканалу, - сказал он. - За наружные сети, которые идут до фундамента дома, отвечает водоканал, а управляющая компания – за коммуникации внутри дома. Нам позвонили, попросили приехать и помочь устранить аварию – труба старая, прорвало. Мы приехали и помогли: обрезали трубу и поставили вентиль. Перекрыли только ту трубу, которая идет к разрушенному дому, в остальных домах вода есть. Дом сносит не управляющая компания, а подрядчик - Управление капитального строительства.

Дом начали сносить, и вода потекла.

Представитель подрядчика, который также находился на месте аварии, не только не захотел дать комментарий, но даже отказался назвать свою организацию. Чудной (или наивный) человек - зачем скрывать? Мы ведь и так все узнаем.

Мы направили запрос в городскую управу и в ближайшее время надеемся узнать, кто осуществляет снос дома по адресу ул. Монастырская, 4Б, есть ли разрешение на проведение этих работ, а также какие меры повлечет нарушение требований законов и правил, которые были допущены при сносе.

И главное – когда будут закончены работы по сносу, восстановлен поврежденный асфальт и жители могут спать спокойно. Не боясь быть похороненными под завалами.

Рабочие пытаются остановить поток воды.

Снос самого здания пока остановлен.

Мы направили запрос в городскую управу и в ближайшее время надеемся узнать, кто осуществляет снос дома по адресу ул. Монастырская, 4Б, есть ли разрешение на проведение этих работ, а также какие меры повлечет нарушение требований законов и правил, которые были допущены при сносе.

Екатерина Шевелева , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 20.10.2020 16:50 12 1698
Тэги: жкх коммуналка недвижимость фоторепортаж видео
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