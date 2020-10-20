В Калуге прогнозируют холодный день

Утром во вторник, 20 октября, в Калуге ожидается температура воздуха в районе +3 градусов.

Днем потеплеет до +4..+6. При этом в течение всего дня возможны дожди.

Порывы ветра во вторник будут достигать 5-7 м/с.

По предварительным данным, потеплеет в Калужской области к пятнице, когда температура воздуха превысит +10 градусов. Однако на выходных вновь холод и дожди.

Тем временем

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