Какая погода ждёт Калужскую область в день её рождения

В воскресенье, 5 июля, Калужской области исполнилось 76 лет. Наш регион был образован в 1944 году, когда указом Президиума Верховного Совета СССР Калуга стала областным центром. В состав региона вошли 27 районов из Смоленской, Орловской и Тульской областей.

В этот праздничный день воздух в Калуге прогреется до +27 градусов.

Днём возможны небольшие осадки и слабые порывы ветра.

А вот после выходных в Калуге ожидается +30. Жара, правда, сменится похолоданием. К середине недели синоптики обещают +20.

Тем временем

Опубликованы уникальные фото Калуги середины прошлого века. Подробности.