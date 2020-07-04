Новые грозы идут на Калугу

В субботу, 4 июля, в Калуге вновь прогнозируют грозу и сильный дождь. Об этом утром сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Местами возможен град.

Порывы ветра при грозе будут достигать 13-18 м/с.

Как мы уже рассказывали, вечером 3 июля на Калужскую область обрушилась гроза. Наибольший урон непогода принесла северной части региона. В четырёх районах отключили электричество.

В Малоярославце ураганный ветер повалил множество деревьев. Они повредили автомобили.

Тем временем

В Калужской области мужчина с мотоциклом пропал в лесу. Волонтёрам нужна помощь. Подробности.