Погода в Калуге на выходных поможет борьбе с коронавирусом

В ближайшие дни в Калужской области сохранится пасмурная прохладная погода.
Днём в пятницу, 17 апреля, синоптики обещают небольшие дожди, температура воздуха составит не выше +6. Возможны сильные порывы ветра.
На выходных ночью будет холодать до нуля, местами возможен снег. Днём 18 и 19 апреля в Калуге обещают дожди, сильный ветер и температуру в районе +4..+7 градусов.
Напомним, всех жителей Калужской области призывают максимально снизить количество контактов с другими людьми. Это поможет снизить скорость распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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