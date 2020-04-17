Погода в Калуге на выходных поможет борьбе с коронавирусом

В ближайшие дни в Калужской области сохранится пасмурная прохладная погода.

Днём в пятницу, 17 апреля, синоптики обещают небольшие дожди, температура воздуха составит не выше +6. Возможны сильные порывы ветра.

На выходных ночью будет холодать до нуля, местами возможен снег. Днём 18 и 19 апреля в Калуге обещают дожди, сильный ветер и температуру в районе +4..+7 градусов.

Напомним, всех жителей Калужской области призывают максимально снизить количество контактов с другими людьми. Это поможет снизить скорость распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.