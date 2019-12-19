Погода опять бьет рекорды по теплу

В среду, 18 декабря, в Калужской области погода побила очередной рекорд. На метеостанции в Сухиничах зафиксировали +4,1 градуса. Предыдущий рекорд в этот был установлен в 1989 году и составлял +2,8 градуса, сообщают синоптики в группе «Калужское небо».

Ранее, напомним, в этом году погода удивляла рекордами в октябре и феврале.

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