Калуга побила температурный рекорд

В воскресенье, 17 февраля, воздух в Калуге прогрелся до +6 градусов. Зафиксирован абсолютный рекорд для этого дня за всю историю метеонаблюдений, рассказала на своей странице в Facebook метеоролог Татьяна ИНКИНА.
Предыдущий рекорд был установлен в 2002 году. Тогда 17 февраля термометры показывали +2,5 градуса.
Как мы уже рассказывали, на предстоящей неделе будут наблюдаться «погодные качели»: в Калуге будет то теплеть, то холодать.
А как вы считаете, весна будет ранней или ещё заметёт и подморозит? Пишите в комментариях!
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