Калуга побила температурный рекорд

В воскресенье, 17 февраля, воздух в Калуге прогрелся до +6 градусов. Зафиксирован абсолютный рекорд для этого дня за всю историю метеонаблюдений, рассказала на своей странице в Facebook метеоролог Татьяна ИНКИНА.

Предыдущий рекорд был установлен в 2002 году. Тогда 17 февраля термометры показывали +2,5 градуса.

Как мы уже рассказывали, на предстоящей неделе будут наблюдаться «погодные качели»: в Калуге будет то теплеть, то холодать.

А как вы считаете, весна будет ранней или ещё заметёт и подморозит? Пишите в комментариях!