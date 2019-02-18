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Калуга побила температурный рекорд

18.02.2019 17:37 1 1880 Дмитрий Ивьев, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Калуга побила температурный рекорд

В воскресенье, 17 февраля, воздух в Калуге прогрелся до +6 градусов. Зафиксирован абсолютный рекорд для этого дня за всю историю метеонаблюдений, рассказала на своей странице в Facebook метеоролог Татьяна ИНКИНА.

Предыдущий рекорд был установлен в 2002 году. Тогда 17 февраля термометры показывали +2,5 градуса.

Как мы уже рассказывали, на предстоящей неделе будут наблюдаться «погодные качели»: в Калуге будет то теплеть, то холодать.

А как вы считаете, весна будет ранней или ещё заметёт и подморозит? Пишите в комментариях!


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: погода
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