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Резкое потепление сменится резким похолоданием

18.02.2019 11:59 3 2471 Татьяна Светлова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Резкое потепление сменится резким похолоданием

В понедельник, 18 февраля, температура воздуха в Калуге составит -4..-2 градуса. Ветер северный, 7-12 м/с.

Во вторник ночью по области похолодает до -12, в Калуге будет -8..-6. Днём ожидается около нуля. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. На дорогах – гололедица.

В среду, 20 февраля, резко потеплеет. Днём будет до +3. Облаков станет больше, местами пройдут осадки.

В четверг также возможен мокрый снег. Ночью прогнозируется -6..-4, днём - до +2.

В пятницу, 22 февраля, вновь резко похолодает. Ночью температура опустится до -10, днём будет -8..-6.


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Авторы
Татьяна Светлова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: погода
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