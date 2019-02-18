Резкое потепление сменится резким похолоданием

В понедельник, 18 февраля, температура воздуха в Калуге составит -4..-2 градуса. Ветер северный, 7-12 м/с.
Во вторник ночью по области похолодает до -12, в Калуге будет -8..-6. Днём ожидается около нуля. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. На дорогах – гололедица.
В среду, 20 февраля, резко потеплеет. Днём будет до +3. Облаков станет больше, местами пройдут осадки.
В четверг также возможен мокрый снег. Ночью прогнозируется -6..-4, днём - до +2.
В пятницу, 22 февраля, вновь резко похолодает. Ночью температура опустится до -10, днём будет -8..-6.
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