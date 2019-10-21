Аномальная погода бьёт рекорды

В воскресенье, 20 октября, воздух в Калуге прогрелся до +19,5 градуса. Это более чем на 8 градусов выше предыдущего рекорда, установленного год назад. А в Сухиничах погода побила показатель 1966 года: вчера было +20,1, а 53 года назад – +15,3. Об этом сообщают синоптики в сообществе «Калужское небо».

- По текущим наблюдениям средняя температура октября сейчас практически вплотную подошла к +9, - говорится в сообщении. - Аномалия серьёзная, ведь так недалеко до рекорда 1935 года, когда октябрь оказался самым тёплым месяцем за всю историю наблюдений на метеостанции. Такое тепло объяснимо установлением западной формы - циркуляцией тёплого воздуха с постоянной температурой не ниже +5..+10. Траектории атлантических циклонов либо проходят выше 60-65 широты, либо ещё выше, что вообще исключает какие-либо осадки, не говоря уже о вторжении холода. В результате мы видим типичное лето - тёплые ночи, дни и отсутствие затяжных осадков.

Синоптики обещают калужанам ещё как минимум 2-4 теплых дня.