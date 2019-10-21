Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Понедельник, 21 октября
$ 63.95 0.06
71.13 0.23
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Погода

Аномальная погода бьёт рекорды

21.10.2019 09:42 6 1405 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
Аномальная погода бьёт рекорды

В воскресенье, 20 октября, воздух в Калуге прогрелся до +19,5 градуса. Это более чем на 8 градусов выше предыдущего рекорда, установленного год назад. А в Сухиничах погода побила показатель 1966 года: вчера было +20,1, а 53 года назад – +15,3. Об этом сообщают синоптики в сообществе «Калужское небо».

- По текущим наблюдениям средняя температура октября сейчас практически вплотную подошла к +9, - говорится в сообщении. - Аномалия серьёзная, ведь так недалеко до рекорда 1935 года, когда октябрь оказался самым тёплым месяцем за всю историю наблюдений на метеостанции. Такое тепло объяснимо установлением западной формы - циркуляцией тёплого воздуха с постоянной температурой не ниже +5..+10. Траектории атлантических циклонов либо проходят выше 60-65 широты, либо ещё выше, что вообще исключает какие-либо осадки, не говоря уже о вторжении холода. В результате мы видим типичное лето - тёплые ночи, дни и отсутствие затяжных осадков.

Синоптики обещают калужанам ещё как минимум 2-4 теплых дня.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: погода статистика
Еще новости из рубрики «Погода»

Как долго продлится в Калуге «бабье лето»? 18.10.2019 15:41

Стремительные изменения погоды ждут Калугу 14.10.2019 14:28

В Калуге потеплеет до +17 11.10.2019 12:14

Холода продержатся до четверга 07.10.2019 15:00

На выходных - холод, ветер и снег 04.10.2019 14:16

Народные новости
201 1
Робин Гнобин
346 3
Робин Гнобин
328 6
Робин Гнобин

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 6 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 25 октября, 14:00
Встречи с краеведом «Богатства Калужского края»
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
сб 09 ноября, 11:00
Фестиваль "Вместе против диабета"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 16 ноября, 13:00
Ролевой бал "На краю времен: вселенская Тортуга"
Городской Досуговый центр
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга

Для детей

вт 22 октября, 10:00
Спектакль "Огниво"
Калужский областной театр юного зрителя
вт 22 октября, 11:00
Илья Муромец и Соловей-разбойник
Калужский театр кукол
сб 26 октября, 12:00
«Кошки в городе»
Филармония
вс 27 октября, 12:00
Большие секреты для маленьких театралов
Калужский областной драматический театр

Концерты

ср 23 октября, 19:00
«Молодёжная симфония»
Филармония
чт 24 октября, 20:00
«Инкогнито»
SlaughterHouse Concert Club and Bar
сб 26 октября, 19:00
Панк хэллоуин
SlaughterHouse Concert Club and Bar
сб 26 октября, 19:00
Лолита Милявская
Арена КТЗ, ДК

Кино

Эверест
Малефисента: Владычица тьмы
Тайна печати дракона
Девушки бывают разные
Блоги компаний

Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Сегодня 09:18
Новости компаний

Более 300 калужских предпринимателей подключили телевидение от «Ростелекома»

Уход за морозильной камерой

МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи

ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам

Опросы
С 1 октября в России запретят курить на балконах и лоджиях. Нарушителям грозят штрафами до 3000 рублей. А вы бросите курить из-за этого? 
 
Я и так не курю
 335
Придется бросить
 11
Буду курить в других местах
 25
Как курил на балконе, так и продолжу
 208
Всего проголосовало: 579
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк Сегодня 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Новости партнеров

Металлические могильные ограждения: кованые, литые и сварные конструкции

Гайд по выбору смесителя для ванны

Рынок в ожидании чуда: переговоры в США и нефть в коррекции

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.