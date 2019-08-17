Синоптики пугают грозой и сильным ветром

Вечером в субботу, 17 августа, а также в ночь на воскресенье в Калужской области ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Местами ожидается сильный дождь, гроза. Порывы ветра будут достигать 12-17 м/с.

Во время грозы спасатели рекомендуют не выходить на улицу.

Как мы уже рассказывали, потепление в Калуге ожидается только на следующей неделе. По предварительным данным, температура воздуха вырастет на 10 градусов – до +25..+27.