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Синоптики пугают грозой и сильным ветром

17.08.2019 15:46 0 438 Дмитрий Ивьев
Синоптики пугают грозой и сильным ветром

Вечером в субботу, 17 августа, а также в ночь на воскресенье в Калужской области ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Местами ожидается сильный дождь, гроза. Порывы ветра будут достигать 12-17 м/с.

Во время грозы спасатели рекомендуют не выходить на улицу.

Как мы уже рассказывали, потепление в Калуге ожидается только на следующей неделе. По предварительным данным, температура воздуха вырастет на 10 градусов – до +25..+27.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: погода
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