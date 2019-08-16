Резкое потепление придёт после холодных выходных

Предстоящие выходные в Калуге будут холодными, зато в начале следующей недели синоптики обещают резкое потепление.

В субботу, 17 августа, в Калуге ожидается +13..+15 градусов. В течение всего дня возможен небольшой дождь, порывы ветра будут достигать 10 м/с.

В воскресенье сохранится такая же погода: около +16, дождь, сильные порывы ветра.

А вот на всю следующую неделю у синоптиков пока приятный для калужан прогноз. Воздух должен прогреваться до +25, без осадков.