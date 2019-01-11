Уходим в плюс: Калугу ждёт потепление и сосулькопад

Морозы уходят из нашего города. И хоть на выходных нас ещё ждёт морозец, к началу следующей недели ожидается даже плюсовая температура.
А сегодня, в пятницу, 11 января, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха составит - 9…-7оС. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
В субботу, 12 января, также пройдёт снег. Ночью температура опустится до -14…-12оС, а по области до -20оС. Днём будет -8…-6оС. Ветер с порывами до 15 м/с.
В воскресенье, 13 января, тоже возможен небольшой снег. Ночью прогнозируемая температура воздуха -10… -8оС. Днём потеплеет до -5…-3оС.
В начале следующей недели синоптики вновь обещают снег. Днём температура воздуха будет находится в пределах -4…+1оС. Это выше климатической нормы на 5-7 градусов.
Так что, дорогие калужане, выходя утром понедельника на работу не забывайте периодически поглядывать вверх на крыши домов. С приходом тепла в Калуге ожидается сосулькопад.
Ну и фотографии всяческих непотребств на крышах и во дворах присылать не забывайте! Вкусное мороженное, которое мы обещали за лучшие фото, ждёт вас!
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