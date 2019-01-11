Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 11 января
$ 66.86 0.22
77.21 0.30
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Погода

Уходим в плюс: Калугу ждёт потепление и сосулькопад

11.01.2019 12:00 0 341 Татьяна Светлова, фото Сергея Константинова
Уходим в плюс: Калугу ждёт потепление и сосулькопад

Морозы уходят из нашего города. И хоть на выходных нас ещё ждёт морозец, к началу следующей недели ожидается даже плюсовая температура.

А сегодня, в пятницу, 11 января, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха составит - 9…-7оС. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В субботу, 12 января, также пройдёт снег. Ночью температура опустится до -14…-12оС, а по области до -20оС. Днём будет -8…-6оС. Ветер с порывами до 15 м/с.

В воскресенье, 13 января, тоже возможен небольшой снег. Ночью прогнозируемая температура воздуха  -10… -8оС. Днём потеплеет до -5…-3оС.

В начале следующей недели синоптики вновь обещают снег. Днём температура воздуха будет находится в пределах -4…+1оС. Это выше климатической нормы на 5-7 градусов. 

Так что, дорогие калужане, выходя утром понедельника на работу не забывайте периодически поглядывать вверх на крыши домов. С приходом тепла в Калуге ожидается сосулькопад.

Ну и фотографии всяческих непотребств на крышах и во дворах присылать не забывайте! Вкусное мороженное, которое мы обещали за лучшие фото, ждёт вас!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
фото Сергея Константинова
Тэги: погода снег
Еще новости из рубрики «Погода»

Морозы продержатся еще несколько дней 09.01.2019 12:24

Сильные морозы надвигаются на Калугу 06.01.2019 11:00

Синоптики уточнили прогноз погоды на Новый год 29.12.2018 14:49

Какой будет погода в новогоднюю ночь 25.12.2018 17:26

Всю неделю в Калуге будет идти снег 24.12.2018 16:17

Народные новости
913 4
Boris14
785 1
stas_k
2341 7
Overburn

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 12 января, 10:00
Афиша Нового года 2019. Малоярославец
Малоярославец
сб 12 января, 12:00
Цирк-шапито "Арена-Ягуар" с программой "Полосатый Рейс"
Торговый Квартал, ТРЦ
вс 13 января, 12:00
Новогодняя афиша Юхнова - 2019
г. Юхнов
пт 18 января, 19:00
Закажи песню на катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 26 января, 12:00
Семейный спортивный праздник «Весёлые STARты».
Каток "ЛЮБИМЫЙ"

Для детей

сб 12 января, 13:00
Музыкально-игровая программа для детей «Матушка Метелица»
Филармония
сб 12 января, 17:00
Рождественские истории с органом
Дом музыки
вс 27 января, 12:00
Музыкальная сказка "Приключения кота в сапогах"
Арена КТЗ, ДК

Концерты

пт 11 января, 19:00
«Рождественский концерт»
Филармония
пн 14 января, 19:00
Трансляция фестиваля искусств «Русская зима»
Филармония
сб 12 января, 21:00
Сплин Tribute
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 19 января, 17:00
"Вечер в галерее". Деревянные духовые
Дом музыки

Кино

Три богатыря и Наследница престола
Снежные гонки
Путь домой
Т-34
Блоги компаний

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

25 дек 2018 09:29
Новости компаний

Открыт прием заявок на курс «Ростелеком. DataTalks»

Что вы знаете о черных похоронных агентах? Чем рискуете, открыв им дверь?

Наличные без комиссии по кредитным картам Россельхозбанка

«В Новый год – с новыми перспективами!»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Ирина ЕЛИСЕЕВА
 208
Яна МИТИНА
 225
Светлана НИЖНИК
 187
Ангелина МАРКИНА
 143
Ирина МАТВЕЕВА
 704
Нина КОЛЕСНИКОВА
 794
Анастасия МОСИЧКИНА
 114
Наталья СОБОЛЕВА
 212
Евгения ДРАГАНЧУК
 254
Виктория ЛЫСЕНКО
 755
Ольга ТРОФИМОВА
 260
Вера РУМПЛЕР
 131
Елена МОЛОНОСОВА
 159
Всего проголосовало: 4146
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Онлайн страхование машины

Поверхностный водоотвод: преимущества и особенности

Ремонт стиральной машины: когда обращаться к мастеру и как предупредить поломки

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.