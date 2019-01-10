Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 10 января
$ 67.08 0.00
76.91 0.00
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Благоустройство

Сосульки победили нагретые крыши

10.01.2019 12:51 34 3371 Елена Французова, фото Сергея Константинова
Сосульки победили нагретые крыши

Способ избавить Калугу от сосулек 30 января прошлого года предложил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Он предлагал греть крыши и водосточные трубы, чтобы в них не намерзал лёд и поручил чиновникам в течение недели просчитать экономическую целесообразность этого метода.

А в среду, 9 января, городские власти рассказали общественности, что в Калуге целый год грели крышу дома по ул. Кирова, 42, однако это не помогло. 

- Не хватает подачи тепла, растёт ещё больше наледи, - озвучили итоги эксперимента на планёрке в горуправе. - Электрические системы удаления наледи неэффективны. Даже, порой, получается гораздо хуже. Самый эффективный способ – утепление. Необходимо осуществлять теплоизоляцию кровель.

К тому же, по словам чиновников, утепление ещё и дешевле нагревания.

Напомним: как мы уже писали чуть ранее, огромными сосульками в Калуге покрыты в том числе и те крыши, которые починили в рамках капремонта. К примеру, крыша дома по ул. Марата, 1 (на фото).

Жильцы этих домов жалуются, что теперь лёд растёт не только снаружи балконов, но и внутри, чего не было до капремонта. 

Всего же с 30 декабря по 8 января поступило более 3 198 обращений по вопросу наледи, из них 522 - обращения о ненадлежащем содержании придомовых территорий.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
фото Сергея Константинова
Тэги: благоустройство сосульки
Еще новости из рубрики «Благоустройство»

Названия двум новым улицам придумали в Калуге 18.12.2018 17:20

Чиновники призвали калужан не паразитировать, а самим почистить дворы 17.12.2018 17:09

Тротуар на Рылеева восстановили после жалобы нашей читательницы 07.12.2018 12:57

Улицу Театральную перекопали в Калуге 07.12.2018 10:58

Тротуар на Рылеева пообещали восстановить за неделю 29.11.2018 10:42

Народные новости
290 1
Boris14
513 1
stas_k
2103 7
Overburn

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 34 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 12 января, 10:00
Афиша Нового года 2019. Малоярославец
Малоярославец
сб 12 января, 12:00
Цирк-шапито "Арена-Ягуар" с программой "Полосатый Рейс"
Торговый Квартал, ТРЦ
вс 13 января, 12:00
Новогодняя афиша Юхнова - 2019
г. Юхнов
пт 18 января, 19:00
Закажи песню на катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 26 января, 12:00
Семейный спортивный праздник «Весёлые STARты».
Каток "ЛЮБИМЫЙ"

Для детей

сб 12 января, 13:00
Музыкально-игровая программа для детей «Матушка Метелица»
Филармония
сб 12 января, 17:00
Рождественские истории с органом
Дом музыки
вс 27 января, 12:00
Музыкальная сказка "Приключения кота в сапогах"
Арена КТЗ, ДК

Концерты

пт 11 января, 19:00
«Рождественский концерт»
Филармония
пн 14 января, 19:00
Трансляция фестиваля искусств «Русская зима»
Филармония
сб 12 января, 21:00
Сплин Tribute
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 19 января, 17:00
"Вечер в галерее". Деревянные духовые
Дом музыки

Кино

Три богатыря и Наследница престола
Снежные гонки
Путь домой
Т-34
Блоги компаний

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

25 дек 2018 09:29
Новости компаний

Открыт прием заявок на курс «Ростелеком. DataTalks»

Что вы знаете о черных похоронных агентах? Чем рискуете, открыв им дверь?

Наличные без комиссии по кредитным картам Россельхозбанка

«В Новый год – с новыми перспективами!»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Ирина ЕЛИСЕЕВА
 208
Яна МИТИНА
 225
Светлана НИЖНИК
 187
Ангелина МАРКИНА
 143
Ирина МАТВЕЕВА
 704
Нина КОЛЕСНИКОВА
 794
Анастасия МОСИЧКИНА
 114
Наталья СОБОЛЕВА
 212
Евгения ДРАГАНЧУК
 254
Виктория ЛЫСЕНКО
 755
Ольга ТРОФИМОВА
 260
Вера РУМПЛЕР
 131
Елена МОЛОНОСОВА
 159
Всего проголосовало: 4146
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Онлайн страхование машины

Поверхностный водоотвод: преимущества и особенности

Ремонт стиральной машины: когда обращаться к мастеру и как предупредить поломки

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.