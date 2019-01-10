Сосульки победили нагретые крыши

Способ избавить Калугу от сосулек 30 января прошлого года предложил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Он предлагал греть крыши и водосточные трубы, чтобы в них не намерзал лёд и поручил чиновникам в течение недели просчитать экономическую целесообразность этого метода.
А в среду, 9 января, городские власти рассказали общественности, что в Калуге целый год грели крышу дома по ул. Кирова, 42, однако это не помогло.
- Не хватает подачи тепла, растёт ещё больше наледи, - озвучили итоги эксперимента на планёрке в горуправе. - Электрические системы удаления наледи неэффективны. Даже, порой, получается гораздо хуже. Самый эффективный способ – утепление. Необходимо осуществлять теплоизоляцию кровель.
К тому же, по словам чиновников, утепление ещё и дешевле нагревания.
Напомним: как мы уже писали чуть ранее, огромными сосульками в Калуге покрыты в том числе и те крыши, которые починили в рамках капремонта. К примеру, крыша дома по ул. Марата, 1 (на фото).
Жильцы этих домов жалуются, что теперь лёд растёт не только снаружи балконов, но и внутри, чего не было до капремонта.
Всего же с 30 декабря по 8 января поступило более 3 198 обращений по вопросу наледи, из них 522 - обращения о ненадлежащем содержании придомовых территорий.
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