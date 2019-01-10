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Калуга во льду: адские сосульки, снежная каша и при чём тут мороженое

10.01.2019 11:48 2 695 Елена Французова, фото: Сергей Константинов, наши читатели и из соцсетей
Калуга во льду: адские сосульки, снежная каша и при чём тут мороженое

В среду, 9 января, городская управа сообщила, что во время новогодних праздников с улиц Калуги было вывезено 24 тысячи кубометров снега.

- Это в 24 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, – сообщает пресс-служба городской управы. - Каждую ночь на улицах города работало около 120 единиц техники, днем – не менее 50 единиц. Перед праздниками к уборке города были привлечены 23 дополнительные единицы техники. Их бросили на уборку дорог третьей категории на Малинниках, Силикатном, в Дубраве, на Маяковке и Нефтебазе, откуда поступало больше всего жалоб. К утру 9 января 252 из 262 заявок на уборку снега были выполнены. Заявки на уборку междворовых проездов, которыми должны заниматься управляющие компании, тоже будут отрабатываться. Но управляющие компании за это будут «бить рублем», выставляя счета за уборку.

Однако многие калужане активности городских служб так и не заметили. Соцсети завалены фотографиями неубранных дворов и дорог. Крыши многоэтажек покрылись наледью, грозящей упасть на головы прохожим. В нашу редакцию приходят гневные письма читателей. 

- Улица Салтыкова-Щедрина между домами №№ 29, 37, 27 не убирают снег вообще, - пишет Маша АРТЁМОЧКИНА. - Машины скребут дном, под снежной кашей - лёд. Сосульки с крыши сотрудники домоуправления сбили и оставили. Мастер, которая руководила работой, на вопрос: «Когда уберут сосульки с земли?»,  сказала, что её дело – крыша, и кто с земли убирать будет - не её дело. Они так и примёрзли к  земле. Пытались узнать, кому принадлежит дорога, все открещиваются. Звонили в домоуправление, управляющую компанию, дежурному по городу, в жилинспекцию, на горячую линию по уборке города, в гоуправу! Друг на друга переваливают, ответственного не найти!

- На Калужском ополчении, 3, плохо чистится снег. За зиму трактор был 3 раза, ручной уборки не производится вообще, только возле самого подъезда, - жалуется Юрий МАРТЫНОВ. 

- Не производится уборка снега во дворе по улице Гурьянова, 14. Дорога между домами покрыта льдом, она не чистится и не посыпается. Люди падают и получают травмы, - возмущается Елена МИШАКОВА.

- Сегодня позвонила в Жилищную инспекцию сообщить, что в ЖКХ не реагируют, на то, что сосульки  весят прям над головой, как выходишь из подъезда. В ответ сказали: «На улице -10°C,  не боитесь,  не упадут!» - рассказала в соцсетях Алевтина ИВАНЧЕНКО

Читатели также присылают нам фотографии неубранных дворов.


ул. Ленина, 30.


ул. Ленина, 28


Дубрава, 5. 


Северный. Дорожка от остановки «Трубы» до улицы Дальняя.

 
Нефтебаза. Как снег выпал, трактор был один раз до Нового года. И то проехал он только по одной прямой дорожке.

А вот так в новогодние праздники убрали снег во дворах домов №№ 4,6 по ул. Билибина. 

 О том, что наледь с крыш и дворы не убирают убедились и наши корреспонденты, прогулявшись 9 января по городу.


Марата, 1. Так выглядит дом после капитального ремонта крыши. 


Чижевского, 12.


Октябрьская, 20. 


Улица Баумана.

Еще один дом по ул. Баумана, близ школы.

Уважаемые читатели, а ваш двор чистят? Наледь с крыши убирают?

Свои ответы пишите в комментариях. Присылайте фотографии неубранных дворов и сосулек на perekrestok@kp.kaluga.ru а также в наши группы в соцсетях:

https://vk.com/ 
https://ok.ru/kp40ru
https://www.facebook.com/kp40.ru/

Только не забывайте указывать когда и где были сделаны фото и, если вам известно, управляющая компания, ответственная за данный дом или двор.

Авторам самых интересных фотографий мы подарим приз - мороженое! 


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фото: Сергей Константинов, наши читатели и из соцсетей
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