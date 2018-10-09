Каштан, сирень и одуванчики зацвели в октябре

За последние несколько дней в разных частях Калуги начали цвести каштаны, сирень и одуванчики. Фотографии в социальных сетях выложили жители города.

Способствует этому тёплая погода и, вероятно, работающие котельные. Земля сильно прогревается в местах прокладки труб.

Как мы уже рассказывали, в ближайшую неделю в Калуге ожидается тёплая погода. Во второй половине недели дневная температура составит около +15 градусов.

Фото: Наталья Трошанова, Татьяна Савельева и Олег Мартынов.

Уважаемые читатели! А чем вы занимаетесь на природе в теплые дни октября? Расскажите в комментариях!