Каштан, сирень и одуванчики зацвели в октябре

За последние несколько дней в разных частях Калуги начали цвести каштаны, сирень и одуванчики. Фотографии в социальных сетях выложили жители города.
Способствует этому тёплая погода и, вероятно, работающие котельные. Земля сильно прогревается в местах прокладки труб.
Как мы уже рассказывали, в ближайшую неделю в Калуге ожидается тёплая погода. Во второй половине недели дневная температура составит около +15 градусов.
Фото: Наталья Трошанова, Татьяна Савельева и Олег Мартынов.
Уважаемые читатели! А чем вы занимаетесь на природе в теплые дни октября? Расскажите в комментариях!
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