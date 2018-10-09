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Каштан, сирень и одуванчики зацвели в октябре

09.10.2018 10:11 0 419 Дмитрий Ивьев
Каштан, сирень и одуванчики зацвели в октябре

За последние несколько дней в разных частях Калуги начали цвести каштаны, сирень и одуванчики. Фотографии в социальных сетях выложили жители города.

Способствует этому тёплая погода и, вероятно, работающие котельные. Земля сильно прогревается в местах прокладки труб.

Как мы уже рассказывали, в ближайшую неделю в Калуге ожидается тёплая погода. Во второй половине недели дневная температура составит около +15 градусов.

Фото: Наталья Трошанова, Татьяна Савельева и Олег Мартынов.

Уважаемые читатели! А чем вы занимаетесь на природе в теплые дни октября? Расскажите в комментариях!


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Тэги: погода
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