«Бабье лето» обещают к середине недели

В понедельник, 8 октября, воздух в Калуге прогреется до +11..+13 градусов. Ветер северо-западный, с порывами до 12-15 м/с. Атмосферное давление вырастет до 754 мм рт. ст., что выше нормы.
Во вторник ночью местами похолодает до нуля, днём ожидается +10..+12.
В среду, 10 октября, установится тёплая погода. Ночью столбики термометров покажут +2..+4, днём - до +16.
В четверг температура воздуха ночью составит в Калуге +5..+7, днём - до +17, по Калужской области - до +19. Утром возможны туманы.
В пятницу, 12 октября, тёплая погода сохранится. Ночью будет +4..+6, днём - до +16. Местами пройдут небольшие дожди.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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