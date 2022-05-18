Калужские студенты-гребцы выступили в Санкт-Петербурге

С 14 по 16 мая в Санкт-Петербурге проходил первый этап летнего сезона Студенческой гребной лиги «Кубок Фонтанки».

В соревнованиях приняли участие команды Калужского государственного университета и калужского филиала МГТУ имени Баумана.

За победу боролись 500 спортсменов из 34 высших учебных заведений 16 регионов страны.

В итоге будущие инженеры улучшили свой прошлогодний результат и вошли в число 15 лучших сборных страны.

Спортсмены из КГУ также выступили хорошо. Они расположились в первой 20-ке команд.

Калужская команда.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.