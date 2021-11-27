Волейболисты «Обнинска» продолжают побеждать

В Высшей лиге «Б» чемпионата России проходят матчи третьего тура. В Ставрополе успешно выступает волейбольный клуб «Обнинск». Наша команда добилась победы уже во втором матче.

«Обнинск» встречался с хозяевами площадки – клубом «Ставрополь-СГАУ». Волейболисты из первого наукограда не испытали трудностей в этом матче. Подопечные Сергея Киндинова обыграли ставропольцев в трех партиях – 3:0 (25:21, 25:19, 25:22).

«Обнинск» продолжает лидировать в турнирной таблице Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу. В восьми матчах наши спортсмены добились семи побед.

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