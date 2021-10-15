В Обнинске умер тренер по фигурному катанию Виктор Гейер

В Обнинске 13 октября на 58 году жизни скончался известный тренер по фигурному катанию Виктор ГЕЙЕР. Об этом сообщили в спортивной школе «Олимп».

- Бывают люди, созданные богом для того, чтобы учить детей чему-то прекрасному. Люди, которые горят своим делом и отдаются ему без остатка, целиком, - говорится в сообщении администрации «Олимпа». - Талант Виктора Адиковича оценивали самые известные российские тренеры, а уровень подготовки его спортсменов выходил далеко за рамки нашего небольшого города. И он хотел большего, для него не было непреодолимых вершин. Были пока не взятые. И от его безвременного ухода осознавать это еще горше...

О причинах смерти пока не сообщается.

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