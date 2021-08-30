В Калуге открылся скейт-парк на площади Маяковского

В воскресенье, 29 августа, в Калуге на площади Маяковского открылся новый скейт-парк. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Опробовать новинку и поучаствовать в дебютном турнире приехали не только калужские скейтеры, но и гости из Москвы, Тулы и даже представитель Кубы.

- В городе все больше появляется отличных мест для занятий спортом, - заявил Денисов. - Площадь Маяковского постоянно обновляется благодаря новым локациям и объектам. Хочется, чтобы жизнь здесь бурлила, а молодые ребята и подростки добивались успехов не только в скейтбординге, но и в своей жизни, и с уверенностью смотрели в завтрашний день.