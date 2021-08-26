Калужанки одержали вторую победу на Паралимпиаде в Токио

В четверг, 26 августа, на Паралимпиаде в Токио продолжаются матчи группового этапа женского турнира по голболу.

Сборная Паралимпийского комитета России по голболу, в составе которой выступают четыре калужанки, нанесла поражение китаянкам со счетом 4:3, сообщили в министерстве спорта Калужской области.

Это вторая подряд победа нашей команды. Россиянки набрали шесть очков, лидируют в своей группе и досрочно вышли в четвертьфинал Игр.

Голбол – это командная игра для слепых и слабовидящих, в которой нужно забрасывать мяч в ворота соперника. В ней принимают участие две команды по три игрока. Игра проходит в спортивном зале, на полу которого нанесена разметка в виде прямоугольной площадки, разделенной на две половины центральной линией. В обоих концах площадки находятся ворота. Внутри мяча находится колокольчик. Все игроки надевают светонепроницаемые очки и играют на слух.