Семь футболистов и три администратора «Калуги» заболели коронавирусом

Семь игроков футбольного клуба «Калуга» заболели коронавирусом. Об этом заявила пресс-служба команды в официальном обращении к болельщикам на своих страницах в социальных сетях.

- Друзья, мы понимаем, что результаты последних матчей не могут устраивать ни болельщиков, ни руководство клуба, ни тренерский штаб, ни самих игроков, - заявили в «Калуге». - В команде нет равнодушных, проигрывать никому не хочется, но футбол есть футбол. Мы читаем все ваши комментарии, понимаем негодование и считаем, что оно действительно по делу.

Напомним, в четырех первых матчах нового сезона калужане трижды проиграли и один матч свели к ничьей. В минувшие выходные наша команда уступила на своем поле «Динамо» из Владивостока.

- Хотелось бы прояснить ситуация по прошедшему матчу, - рассказали в пресс-службе клуба. - За несколько дней до игры у 7 игроков основного состава «Калуги» был выявлен положительный ПЦР-тест. Это: Бородько, Суханов, Яркин, Новицкий, Волгин, Демин, Чуринов. Ребята были сразу же изолированы и не имели возможности принять участие в матче. Также, среди «положительных» оказалось три сотрудника футбольного клуба. Оправдания? Нет, просто констатация факта. На поле вышли все, кто имел отрицательный ПЦР-тест и находится в заявке на сезон, а Сергей Храпов появился на поле в защитной маске, так как в матче с «Кайратом» получил открытый перелом носа. Достойно ли сыграли? Первый тайм – да, во втором подсели и где-то не хватило опыта и хладнокровия.

Команда принесла болельщикам извинения в связи с неудачным стартом сезона:

- Приложим все силы, чтобы исправиться в ближайшем домашнем матче 21 августа против «Сахалина». Спасибо за вашу поддержку несмотря ни на что. Будем ждать вас на трибунах стадиона!