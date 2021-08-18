Главная Новости Спорт
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс Олимпиада

Семь футболистов и три администратора «Калуги» заболели коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба ФК «Калуга».
Опубликовано: 18.08.2021 09:15 1 538
Семь футболистов и три администратора «Калуги» заболели коронавирусом

Семь игроков футбольного клуба «Калуга» заболели коронавирусом. Об этом заявила пресс-служба команды в официальном обращении к болельщикам на своих страницах в социальных сетях.

- Друзья, мы понимаем, что результаты последних матчей не могут устраивать ни болельщиков, ни руководство клуба, ни тренерский штаб, ни самих игроков, - заявили в «Калуге». - В команде нет равнодушных, проигрывать никому не хочется, но футбол есть футбол. Мы читаем все ваши комментарии, понимаем негодование и считаем, что оно действительно по делу.

Напомним, в четырех первых матчах нового сезона калужане трижды проиграли и один матч свели к ничьей. В минувшие выходные наша команда уступила на своем поле «Динамо» из Владивостока.

- Хотелось бы прояснить ситуация по прошедшему матчу, - рассказали в пресс-службе клуба. - За несколько дней до игры у 7 игроков основного состава «Калуги» был выявлен положительный ПЦР-тест. Это: Бородько, Суханов, Яркин, Новицкий, Волгин, Демин, Чуринов. Ребята были сразу же изолированы и не имели возможности принять участие в матче. Также, среди «положительных» оказалось три сотрудника футбольного клуба. Оправдания? Нет, просто констатация факта. На поле вышли все, кто имел отрицательный ПЦР-тест и находится в заявке на сезон, а Сергей Храпов появился на поле в защитной маске, так как в матче с «Кайратом» получил открытый перелом носа. Достойно ли сыграли? Первый тайм – да, во втором подсели и где-то не хватило опыта и хладнокровия.

Команда принесла болельщикам извинения в связи с неудачным стартом сезона:

- Приложим все силы, чтобы исправиться в ближайшем домашнем матче 21 августа против «Сахалина». Спасибо за вашу поддержку несмотря ни на что. Будем ждать вас на трибунах стадиона!

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба ФК «Калуга».
Опубликовано: 18.08.2021 09:15 1 538
Тэги: спорт футбол коронавирус
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Комплектация интерьера мебелью: как эту задачу решают профессионалы
Как поступить в вуз на заочное обучение
Черное SEO — что это такое и кто им пользуется

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru