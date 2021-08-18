Семь футболистов и три администратора «Калуги» заболели коронавирусом
Семь игроков футбольного клуба «Калуга» заболели коронавирусом. Об этом заявила пресс-служба команды в официальном обращении к болельщикам на своих страницах в социальных сетях.
- Друзья, мы понимаем, что результаты последних матчей не могут устраивать ни болельщиков, ни руководство клуба, ни тренерский штаб, ни самих игроков, - заявили в «Калуге». - В команде нет равнодушных, проигрывать никому не хочется, но футбол есть футбол. Мы читаем все ваши комментарии, понимаем негодование и считаем, что оно действительно по делу.
Напомним, в четырех первых матчах нового сезона калужане трижды проиграли и один матч свели к ничьей. В минувшие выходные наша команда уступила на своем поле «Динамо» из Владивостока.
- Хотелось бы прояснить ситуация по прошедшему матчу, - рассказали в пресс-службе клуба. - За несколько дней до игры у 7 игроков основного состава «Калуги» был выявлен положительный ПЦР-тест. Это: Бородько, Суханов, Яркин, Новицкий, Волгин, Демин, Чуринов. Ребята были сразу же изолированы и не имели возможности принять участие в матче. Также, среди «положительных» оказалось три сотрудника футбольного клуба. Оправдания? Нет, просто констатация факта. На поле вышли все, кто имел отрицательный ПЦР-тест и находится в заявке на сезон, а Сергей Храпов появился на поле в защитной маске, так как в матче с «Кайратом» получил открытый перелом носа. Достойно ли сыграли? Первый тайм – да, во втором подсели и где-то не хватило опыта и хладнокровия.
Команда принесла болельщикам извинения в связи с неудачным стартом сезона:
- Приложим все силы, чтобы исправиться в ближайшем домашнем матче 21 августа против «Сахалина». Спасибо за вашу поддержку несмотря ни на что. Будем ждать вас на трибунах стадиона!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!